Juhtkiri | Noor on vaktsineerimiseks liiga rumal?

Kooliõele sellise õiguse andmine on tekitanud tormi veeklaasis, ajades tagajalgadele nii lapsevanemate ühendused kui pannud sõna võtma õiguskantslerigi. Et noor saab seda juba praegu teha perearsti juures, siis taandub vaidlus sellele, kas kooliõdedele õpilaste tahtel vaktsineerimise õigust andes teeme vaktsineerimise lihtsamaks ja kättesaadavamaks.

Ses valguses on kummaline, et ühiskonnaasjades kaasa rääkimise õiguse kõrval ei saa alaealised teha ise otsuseid, mis puudutavad tema enda tervist. Ühtpidi on mõistetav, et lapsevanemad tahavad mitte ainult ülevaadet, mis koolide arstikabinettides toimub, vaid ka kaasarääkimise õigust vaktsineerimisotsuste tegemisel. Iseasi aga, kas lapsevanem on pädevam tervisesse puutuvaid otsuseid tegema kui erialase väljaõppega arst või õde.