SÕJAKOKKUVÕTE | Õhukaitse tulistas kõik Kiievisse suundunud droonid alla

USA mõttekoda Sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Vene kaitseministeeriumi bürokraatia ja tegelikkuse vaheline lõhe, millega Venemaa sõdurid kohapeal silmitsi seisavad, suureneb üha enam. Mõjukad Vene sõjablogijad on süüdistanud riigi ministreid liigses aruandluses, selle asemel et käsitleda Ukraina sõjaga seotud süsteemseid probleeme. Üks prominentne ajaveebi pidaja arutles „fotoreportaažide kurja praktika“ üle Venemaa sõjaväes ja väitis, et Vene sõdurid poseerivad sageli vormiriietuses, et vaid propageerida valmisoleku ja professionaalsuse tunnet, selle asemel et päriselt lahingumissioonideks valmistuda. ISW lisas, et sellised teatraalsed demonstratsioonid loovad Vene relvajõududes vale tunde ühtsusest, ilma et oleks käsitletud tegelikke probleeme logistika, side ja varustusega. Üks allikas nimetas kaitseministeeriumit „kamuflaaži ja selfide ministeeriumiks“.