GALERII | Välisministeeriumi kultuuripreemia pälvis ansambel Svjata Vatra

Preemia üleandmisel osales Svjatra Vatra kogu kollektiiviga, ka Ruslani abikaasa Terje Trochynskyi koos lastega. „Olen selle tunnustuse eest südamest tänulik! Usun, et auhinda andes hinnati meie ansambli 17aastast panust eesti ja ukraina kultuuri esindamisel Eestis, Ukrainas ja kahekümnes teises riigis,“ ütles Ruslan Trochynskyi. „Sellel keerukal aastal oleme mitmesugustel Ukraina toetamise sündmustel selgesti tundunud, et meie ansambli olemus on muusika kaudu inimeste ühendamine. See on omamoodi kultuuridiplomaatia, mida uhkuse ja rõõmuga kanname.“