ELEKTER LÄKS EGA TULNUDKI TAGASI! Hiidlane: „Enam ei jaksa magada ka. Mis sa pimedas muud teed?“

Hiiumaa lääneosas Kõpu poolsaarel Suureranna külas elav Ilme sõnab, et külas läks elekter ära läinud nädala reedel ja seniajani istub 22 majapidamist pimedas. „Tean, et nooremad pered on vanemate juurde kolinud. Lastega ei saa ikka ilma elektrita pikalt,“ lausub hiidlane Ilme, kelle sõnul on olukord nukker. Samas kaevelda ka ei tahaks. „Mina, vanainimene, kannatan kõik ära,“ ohkab ta.