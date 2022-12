ALOHA*, KAWĀNANAKOA! Suri Hawaii viimane printsess, kes veel vanuigi naise võttis

Teatavasti sündisid Ameerika Ühendriigid elanike soovist elada vabariigis, mitte kuningavõimu ikke all. Üks kuninglik palee riigi pinnal siiski asub: Iolani palee Honolulus, Hawaii osariigi pealinnas. Palee, mis täidab tänapäeval küll pigem muuseumi aset, andis sel nädalal teada, et teise ilma on lahkunud printsess Kawānanakoa, värvikas ja vastuoluline pärijanna, kellest endast aga pärijaid maha ei jäänud – printsess eelistas eraelus pigem naiste seltskonda.