ALOHA*, KAWĀNANAKOA! Suri Hawaii viimane printsess

Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa, sõpradele ja pereliikmetele Kekau, oli surres 96aastane. Tema esivanemate sekka kuulub perekond, kes kunagi Hawaii saari valitses ning ka üks Iiri ärimees, kellest sai ammustel aegadel üks saarestiku suurimaid maaomanikke. Ametlikult ei tunnistanud keegi Kawānanakoad printsessina, tegemist oli suuresti sümboolse tiitliga, saare põlisrahva enda jaoks tähtsust omava isikuga (kusagil 11% osariigi elanikest on põlisrahva esindajad, lisaks on palju segarassilisi perekondi). Isegi see tähtsus on tänapäeval küsitav.