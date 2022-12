INTERVJUU | Suurärimees Joakim Helenius sai Eesti passi: vahepeal tekkis isegi väike hall ala, kui ma polnud kummagi riigi kodanik

Suurärimehel Joakim Heleniusel on olnud hea aasta – ta sai Eesti kodakondsuse, ettevõtted õitsevad ning kõige krooniks sündis esimene lapselaps. Enesekindlusest tal puudu ei tule. Näiteks on ta veendunud, et just tema sobiks rahandusministriks: „Mul on selleks olemas kõik omadused ja eeldused!“