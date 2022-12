Kirikuõpetaja kritiseerib fallost ristil kujutanud keraamikut

Ühel neist oli kujutatud hunti ristil, teisel püstolkuulipilduja ja Jeesuse hübriid. „Ma ei arvanud, et lumepall niimoodi veerema läheb,“ tunnistab Sander Raudsepp, kelle sõnul ei olnud ta looming mõeldud kedagi solvama.

„Me elame juba 31 aastat vabas riigis ja meil kehtib nii eneseväljenduse, sõna, usu kui südametunnistsue vabadus. Küsimus on selles, millisest hetkest hakkab kellegi eneseväljendusvabadus piirama minu õigusi kodanikuna? Ühiskonna toimimiseks on seadused, mis peaksid kaitsama neid kes ennast ise kaitsa ei suuda või ei soovi,„ ütleb Kuressaare koguduse õpetaja, Saaremaa praost Anti Toplaan. „Mulle jääb arusaamatuks, miks peaks keegi soovima solvata nende inimeste tundeid ja väärikust, kes peavad usulisi sümboleid pühadeks. Ilmselt on see peamiselt soov millegagi eritsuda ja tõmmata tähelepanu.“

„Kui sinu kodu seinale soditakse midagi sarnast ja nimetatakse seda kunstiks, siis ei nõustuks sellega enamik inimesi. Usk ja usuga seotud sümbolid on enamikele inimetele pühad. Rünnates selliseid sümboleid või neid alavääristades, rikutakse väljendusvabaduse nimel teiste inimeste pühaduse taju, mis ei ole üknses ebaviisakas vaid ka vastuvõetamatu,“ leiab ta. Toplaane sõnul on ühe rahva ja tema inimeste vabaduse ja usu alavääristamie või dehumaniseerimine viinud Euroopa vennatapusõtta. „Miks peaks keegi meie endi hugast soovime lisada ühiskonda ja inimeste vahele lisapingeid? Lõpuks soovis ju ka Rooma võim, et Jeesus, kes oli ülekohtuselt surma mõistetud ja kelle piinatud keha oli alasti risti löödud, et keegi ei julgeks võtta sõna valistseja ja riigi vastu. See pilt mis toona Kolgata mäest möödujatele avanes oli arvatust palju koledam,“ kõneleb Toplaan. „Aga kõik see, mis sellele järgnes ei olnud enam inimeste meelevallas. Nii võib üksnes meenutada Jeesuse sõnu ristil: “Isa anna neile andeks, sest nad ei tea mida nad teevad!“