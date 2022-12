Politsei ei uuri naise taksost väljakukkumist

Juhtum toimus 2. detsembri hilisõhtul. Youtubes avaldatud videos on näha, et taksojuht aitab reisijate kotid pagasiruumi tõsta ja kiirustab seejärel juhikohale tagasi- alustab kohe sõitu, veendumata, kas kõik kliendid on ikka autos, kirjutas Delfi. Kuid üks klient, naine oli alles pooleldi ukse peal ja kukkus sõitvast taksost asfaldile. . Taksojuht pidas sõiduki kinni. Kohale tulnud kiirabi vaatas taksost välja kukkunud naise üle, kes vigastada ei olnud saanud. Politsei -ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimovi sõnul juhtumi osas menetlust ei alustatud. Tegu oli õnneliku õnnetusega, lausus ta Õhtulehele.