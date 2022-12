Prokurör keeldus Nikolai Ossipenkole ekspertiisi määramisest

„Prokurör on väljendanud end: pole võimalik teha järeldusi, et Nikolai Ossipenko tervis oleks halvenenud või lausa ohtlik,“ ütles Jüri Leppik. Ühtegi tõendit selle kohta prokurör kogunud ei ole, lisas ta. Lähipäevil esitab kaitsja kaebuse prokuratuuri. „Nikolai Ossipenko on taotlenud eriarstide kutsumist, aga Viru Vangla meditsiiniosakond ei ole pidanud seda vajalikuks. Kiirabi minule teadaolevalt meditsiiniosakond kutsunud ei ole,“ rääkis kaitsja. Tema sõnul on Viru vangla meditsiiniosakond selgitanud, et kui vahistatu soovib arsti vastuvõtule, annab ta sellest teada enda kontaktisikule ning seejärel organiseerib meditsiiniosakond isiku kas õe ja/või arsti vastuvõtule. „Selline lähenemine illustreerib ilmekalt, millise formaalsusega ekspertiisiaktis sõnaselgelt väljendatud kohustusse, et isiku tervise üle peab olema 24/7 meditsiiniline järelevalve, suhtutakse.“