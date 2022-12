Eestis vahistati arvatav FSB töötaja, kes toimetas USA laskemoona siitkaudu Venemaale

Jevgeni Grininit (44, Moskva), Aleksei Ippolitovi (57, Moskva), Boriss Livšitsit (52, Peterburi), Svetlana Skvortsovat (41, Moskva), Vadim Konoštšenokit (48, Peterburi), Alexey Braymanit (35, New Hampshire) ja Vadim Yermolenkot (41, New Jersey) süüdistatakse vandenõus eesmärgiga petta Ameerika Ühendriike ekspordikontrolli ja majandussanktsioonide jõustamise osas, vandenõus ekspordikontrolli reformi seaduse (ECRA) rikkumiseks, salakaubaveos ja elektroonika transpordiga seotud automatiseeritud ekspordisüsteemi täitmata jätmises , kirjutab USA justiitsministeerium.

„Kolm süüdistatavat on praegu vahi all, oleme häirinud hankevõrgustikku, mida süüdistatavad ja Venemaa luureteenistused väidetavalt kasutasid snaiprirelvade laskemoona ja tundlike elektroonikakomponentide smugeldamiseks Venemaale. Justiitsministeerium jätkab jõuliselt meie majandussanktsioonide ja ekspordikontrolli jõustamist nende vastu, kes võimaldavad Venemaa valitsusel jätkata ebaõiglast sõda Ukrainas,“ sõnas Garland.

Süüdistuses väidetakse, et Ippolitov sai Venemaa lõppkasutajatelt päringuid ning edastas need Grininile ja Skvortsovale. Grinin ja Skvortsova kindlustasid tehingute rahastamise ja laevateed ning andsid Livšitsile ülesandeks hankida esemed USA ettevõtetelt. Livšits, endine Brooklyni elanik, avas ja kontrollis New Yorgi piirkonnas mitmesuguseid varifirmasid ja nendega seotud pangakontosid, mida ta kasutas saadetiste suunamiseks ja finantstehingute korraldamiseks skeemi edendamiseks, sealhulgas koostöös Konoštšenoki, Braymani ja Jermolenkoga.