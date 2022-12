SÕJAKOKKUVÕTE | Zelenskõi: normaalne inimene mõtleb jõulude ajal rahule

Euroopa Liidu riigid leppisid kokku kahes miljardi euro suuruses relvaabis Ukrainale. Küll mitte päris otse – raha läheb ühisfondi, millest siis liikmesriigid, kes annetavad ukrainlastele relvastust, saavad toetust küsida. Samuti leiti üksmeel seoses 18 miljardi euro suuruse laenu andmisega Ukrainale, hoolimata sellest, et algul oli kokkuleppe saavutamisel komistuskiviks Ungari. Budapest väänas ELi käsi, sest ta tahab saada eurotoetusi. Nende eesmärgipärase kasutamise kohta on aga teistel liikmesriikidel teinekord küsimusi. Euroopa Komisjon toetab Eestit erakorralise abiga Ukraina põgenikega seotud esmavajaduste katmisel – kokku 10,1 miljoni euroga. Siseminister Lauri Läänemets selgitas, et toetus katab suuresti juba riigieelarvest tehtud kulutusi, mis jäävad perioodi alates sõja algusest ehk 24. veebruarist 2022. aastal kuni 23. veebruarini 2023. See katab näiteks nii majutusega kaasnenud kulusid kui ka riigieelarvest kohalikele omavalitsustele eraldatud summasid, mis on tehtud Ukraina põgenikele abi osutamiseks.