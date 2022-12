Mustamäelane Aavo Vään | Rohepööramata kaitsetööstus

Milline inimressurss istub kasarmutes ja ootab käsku, et söösta lahingusse ja tappa, põletada, sageli isegi teadmata, mille nimel. Üksnes 20 aastat sõda Afganistanis läks NATO liikmesriikidele maksma 2,3 triljonit dollarit, rääkimata tapetutest ja sandistatud meestest, naistest ja lastest, keda peame ravima ja ülal pidama. Äsja tuli uudis, et USA võtab kasutusele uue pommitaja, mis võib võtta pardale ka tuumarelva ja mille orienteeruv hind on 750 miljonit eurot. Kavas on tellida 100 sellist pommitajat, selge see, et need ei tööta elektriga, vaid saastavad atmosfääri kõige „puhtama“ heitgaasiga.