TELEPAATIA VÕI SPIKERDAMINE? Ülikool süüdistas identseid kaksikuid lõpueksami pettuses

31aastased Kayla ja Kellie Bingham on välimuselt nii sarnased, et neil on raske vahet teha. Äravahetamiseni sarnased olid ka nende eksamivastused, mis pani ülikooli kahtlustama, et õeksed on pettust teinud. Kayla ja Kellie läksid alma mater'i vastu kohtusse ja võitsid võimsalt.