Juhtkiri | Üliseksikas pensioniplaan

Kõlavad numbrid, et kui lasta asjadel mindagi muutmata jätkuda, siis aastaks 2060 on ühe pensionäri kohta 1,7 maksumaksjat. Seda on liiga vähe, et hetkel toimiva süsteemi kohaselt maksta Euroopa sotsiaalhartas eesmärgiks võetud pensioni, mis peaks olema 60% mediaanpalgast. Poliitikud, kes täna selle probleemiga tegelema peaks, plaanivad ilmselt selleks ajaks mulla all olla ega usu, et nad Kihnu Virve kombel üle 90 aasta vanuseks elavad. Noored, keda probleem ilmselt eriti teravalt puudutab, tunnevad rohkem huvi, kuidas finantseerida eriti suure televiisori ostu või millal uus kaup lemmikpoodi saabub. Tarbida ‒ täna ja nüüd. Värske penisonianalüüsi kohaselt on veel vara mulluse pensionireformi mõjusid näha, kuid ka rahandusministeeriumi nõunik Tõnu Lillelaid möönab, et raha on plaanitust rohkem kasutatud tarbimiseks.