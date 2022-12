Kes abi küsib, see abi saab: kui kaitseväge häda korral paluda, siis tulevad sõdurid appi

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütleb, et praeguste tormikahjude likvideerimiseks nad kaitseväelt tõesti abi palunud ei ole, aga päästeamet ja kaitseliit on masinate ja inimestega vägevalt esindatud. Kuna aga elektrikud on jätkuvalt mööda liine müttamas, siis lubab vallavanem Elektrilevi inimestega rääkida, kas on mingit sellist kaitseväe tehnikat, millest tuge oleks.