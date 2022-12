VIDEO | VALGAMAA TUJUKAD HANED: lumi tuli maha ja valgeks läks maa, kaks väikest hanepoega keelduvad välja minemast

Haned on Ranna rantšos inimeste kõrval juba pikka aega elanud – seal ei kasvatata loomi eesmärgiga neid hiljem ära süüa. „Mul on üks hani, kellega olen juba 20 aastat koos elanud! Ja temagi on veel väga aktiivne, jalutab, mängib ning kisab väljas ning naudib teistega samamoodi koos talverõõme.“

Suurem probleem on rändlindude puhul, kes on veel Eestisse jäänud – nad on ornitoloogi sõnul hädas, sest neil pole toitu. Küll aga rõhutab ta, et selles on süüdi inimesed, kes hanesid ja luike toidavad – linnud harjuvad sellega ega lendagi soojale maale toitu otsima.