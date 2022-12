5 kasulikku nõuannet auruahjuga küpsetamiseks, mis võivad muuta sinu elustiili

„Kuid juba on sellelegi lahendus olemas, sest uute ahjude hulgas on ka selliseid, mis on varustatud sisseehitatud retseptide kataloogiga ning kus vaid ühele nupulevajutusega on võimalik seadistada ahi kas pitsavalmistamiseks või liha küpsetamiseks. Sellest on palju abi algajale söögitegijale, aga ka kõigile neile, kes soovivad oma söögitegemise oskusi arendada,“ ütleb ekspert Margus Soots. Tema sõnul saab ahjude retseptimaailmat mugavamalt sirvida ka nutitelefonist.