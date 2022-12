MÄDANEV SÜSTEEM: pensionisambad hakkavad tootma aina suuremat ebavõrdsust

Värske penisonianalüüs toob välja, et iga järgneva kümnendiga muutuvad pensionid Eestis aina ebavõrdsemaks. Põhjus on selles, et pension sõltub aina enam palga suurusest, kuid inimesed harrastavad aina rohkem osaajaga töötamist ning enamikud ei saa kätte keskmist palka. Kui 80–90aastate pensionid on veel sarnased, sest sõltuvad töötamise pikkusest, siis nooremate pensionides on juba käärid.