Lenini kuju tõstetakse Narva linnuse hoovist välja

Narva linnuse läänehoovi rekonstrueerimine on täies hoos ning ehitajad on töödega jõudnud läänehoovi nurgas paikneva Lenini monumendini. Nüüd otsib muuseum, kuhu pronksist mälestusmärk paigutada, samas kui narvalased on juba asunud kuju demonteerimise üle pahameelt väljendama.