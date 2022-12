VIDEOD | Hukkunud kiirreageerija: kas te ise ka teate, kui palju ma teid armastan?

Õe viimane vestlus vennaga oli südamlik. „Ta ütles, et armastab mind. See oli esimene ja viimane kord kui seda tema suust kuulsin. Emale korrutas ta seda muidugi kogu aeg,“ ütleb õde.

Nii oligi. Üks viimased vestlusi, mida ema oma pojaga telefonis pidas, oli mõned päevad enne Joonas Männiku surma. „Ütles, et ema, paneme jõulupeo aja paika ja mina olen kohal,“ meenutab ema. „Meil on väga ühtehoidev pere ja ma mäletan, kuidas Joonas mulle ütles, et kas te ise ka teate, kui palju ma teid armastan….“