GALERII | Tikkurila kuulutas stiilsel üritusel välja aasta värvi 2023 – soojust ja empaatiat sümboliseeriv V413 Rosy Moment

Meeleolukas esitlus sisearhitektidele toimus 2. novembril 2022 Tallinnas PROTO Avastustehases. Asjatundjad said uudistada Tikkurila värvivalikuid, nautida head seltskonda ning mekkida maitsvat toitu ja keelekastet.

Tikkurila eesmärk on lõputute stiili-, trendi- ja värvivalikute maailmas rõhutada tõelisi tundeid. Sest koosolemine ning üksteisest hoolimine suurendab rõõmu- ja õnnetunnet. Õrn ja pehme V413 Rosy Moment sümboliseerib soojust ja empaatiat. Nii nagu nimigi ütleb, on see roosiline hetk; samaaegselt nii habras kui jõuduandev. See hetk sümboliseerib kellegagi ühiste mälestuste loomist ja kodutunnet.

Aasta värvi 2023 kontseptsiooniga Color Now soovib Tikkurila kõiki inimesi julgustada, et me oskaksime leida värvimisalast inspiratsiooni lähedastega koosolemise hetkedest ja emotsioonidest ning ümbritseksime ennast just nende värvitoonidega, mis positiivselt ja toetavalt mõjuvad.

Praegusel ajal valdab meid nostalgiline meeleolu ja ka koduses interjööris soovime kasutada midagi hubast ja pehmet. Aasta värvi kollektsioonist võib leida nii heledaid elegantseid toone, nagu näiteks udune ja jahe rohekas X447 Sea Smoke, kui ka lummavaid pehmeid toone, nagu näiteks rahulik sinakasroheline S440 Silk Road. Kogu kollektsiooni täiendavad tumedad aktsenttoonid: proovi näiteks magamistoa seinal tumepruuni (X501 Aubergine) või samblarohelist (M449 Grotto).