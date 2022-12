Küsimus | Miks uut passi ei saa ikka veel kätte poest nagu siseminister suvel lubas?

Lauri Läänemets, siseminister, SDE: „Me teame, et ajuti on olnud teeninduspunktides dokumentide kättesaamiseks pikad järjekorrad ja inimesed on olnud nördinud, et peavad selleks nii palju vaeva nägema. On selline seaduspära, et pikemate pühade, koolivaheaegade ja puhkuste ajal hakkavad inimesed planeerima pikemaid reise ning siis avastavad ühtäkki, et dokument on aegunud või aegumas. Sellest on tingitud ka hooajalised kasvavad koormused ja järjekorrad.