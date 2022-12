Juhtkiri | Päästku end kes päästa suudab?

Igatahes on jäänud mulje, justkui Eesti riik nädalavahetusel ei töötakski. Puhkepäevadest jäi meelde ainult Saaremaa vallavanema appikarje, et suure omavalitsuse juhina puudus tal igasugune kontaktivõimalus kõikvõimsa Elektrileviga. Ajuti sugenes mulje, et Venemaa raketirünnakute all kannatav Ukraina suudab elektrivarustuse kiiremini taastada kui keskmise lumetormiga rinda pistev Eesti riik.

Et sünoptikute silma läbi pole tegemist mingisuguse ebatavalise tormiga, siis miks serveerivad kõik tuisu tagajärgedega tegelema pidavad instantsid seda kui erakordset loodusstiihiat? Kui omavalitsusjuht ei saa elektrihärradega ühendust, siis on see märk mugavustsooni jäämisest. Sest nii president kui siseminister küsivad ka praegu vana habemega küsimust – kui iga tugevam tuuleiil jätab tuhanded kodud elektrita, siis miks on seni ainult jutuks jäänud haavatavate traatide asendamine maa alla viidud kaablitega.

Asi pole üksnes maakodudes, kus romantilise ettekujutuse kohaselt on tore kaminapaistel end soojendada, kuid sealgi toob tänapäeval vee tuppa elektripump.

Kuid kas tänapäeval on mõeldav kaasaegne ettevõtlus, mis maapiirkonnas voolukatkestuste tagajärjel teadmata ajaks seisma jääb? Või mis ettevõtlusest me räägime, kui isegi mobiilisidet pole suudetud tagada.