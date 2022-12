SÕJAKOKKUVÕTE | Kiiev: wagnerlaste peakorter sai pihta!

Ukraina teatas, et tabas Wagneri eraarmee peakorterit Luhanski oblasti aladel. Täpne hukkunute ja vigasaanute arv pole teada. Oblasti eksiilis olev kuberner Serhi Haidai kommenteeris Ukraina televisioonis, et rünnaku tagajärjel hukkus Kadiivka linnas tohutu hulk piinamises ja muudes sõjakuritegudes süüdistatud palgasõdureid. Wagnerlaste boss on Vladimir Putini lähikondlane Jevgeni Prigožin (pildil) ehk Putini Kokk, kes jäi septembris videokaamera ette, juhendades vastvärvatud vange, et neil on keelatud põgenemine ning seksuaalne läbikäimine Ukraina naistega. Wagnerlased jälgivad, et sõjaväega liitunud vangid ei laseks jalga. Andmeid väidetava rünnaku kohta on esialgu vähe, ent ka Vene riigimeedia teatas, et Kadiivka linnas asuv hotellikompleks sai pühapäeval suurtükitulest pihta. Varem kuulutati, et selles hotellis peatuvad Vene ohvitserid. Haidai kõneles rünnakust väga uljalt, uskudes, et vähemalt pooled hotellirünnakus ellujäänutest surevad lähipäevil samuti ära, sest arstiabi kättesaadavus on niivõrd kehv, kirjutab BBC.