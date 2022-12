RAPORT: eurooplase oodatav eluiga langes viimati nii palju pärast II ilmasõda

Värskest OECD Euroopa riikide elanike tervisliku seisundi ülevaatest selgub, et pandeemia vähendas 2021. aastal võrreldes sellele eelnenud aastaga oodatavat eluiga rohkem kui aasta võrra. Eestis vähenes see ajavahemikus 2019–2021 2,1 aastat. Tõdetakse, et selline langus on enamiku Euroopa Liidu liikmesriikide seas pärast II maailmasõda suurim. 2022. aasta oktoobri lõpuks teatati 27 liikmesriigis enam kui 1,1 miljonist Covid-19 põhjustatud surmajuhtumist.