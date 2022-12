„See on kreisi, mis siin toimub!“ Saarlane ootab elektrit reedest saadik

Alar otsib sõnu, et kirjeldada, mida ilmataat tema kodukandis korraldab. „Ilmastikuolud on ikka väga-väga hullud. See lumi, mis maha tuli, ja see, mis siin toimub, see on kreisi!“ räägib ta, kuidas ka kohalikud sahamehed ei suuda meenutada talve, kui sedalaadi lumekuhi korraga maha tuli. „Mina saan praegu kõige suurem litaka. Õues on täiesti kreisi! Käisin just lund lükkamas. Natukene lükkasin, vaatasin õla taha ja täpselt sama seis! Ulme!“