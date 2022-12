TORMIPÜHAD: paljud koolid Saaremaal ja mõned ka mandril jätavad lapsed koju

„Täna [esmaspäeval] on maapiirkondade koolid ja lasteaiad veel osaliselt lahti, aga homme [teisipäeval] peaksid küll vist kõik kinni olema. Me kardame, et see torm, mis on juba kohal, läheb veel hullemaks ning koolibussid lihtsalt ei pääse liikuma,“ ütleb Saaremaa abivallavanem Riina Allik. Mandril on sama keeruline: mõned maakoolid tegutsevad teisipäeval kaugõppes.