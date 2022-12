REPORTAAŽ | VUTIMUTTIDEGA JALKAT VAATAMAS: nii tulihingelisi fänne iga päev ei kohta. „Vahel kostab kisa tänavale ka!“

Laual Prantsuse juust ja vein ning Inglismaal elava tütre juhiste järgi valminud juustukeerud. Tõeliselt vägevad vutimutid ehk Ruta (83), Merike (68) ja Liina (67) on mänguks valmis. „Ma olin väga kurb, kui Saksamaa välja langes,“ ütleb Merike, Saksa trikoloori värvides kampsun seljas ja lipuke näpu vahel. „Aga kõik need, kes Saksamaale selle organiseerisid, on ka välja kukkunud. Penaltitega! Ikkagi palsam hingele!“