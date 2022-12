VIDEOD | Kodanikujulguse aumärgi pälvinu aitas vägivallaohvrit: kirjeldamatu, missuguses seisus oli peksa saanud naisterahva keha

Sõbrapäev, 14. veebruar. Liisi Haljaku viibib parasjagu oma parima sõbraga tanklas, kui nende juurde tuleb naisterahvas, laseb autoakna alla ja palub suitsu. Nad täheldasid, et küsija on endast väljas ning otsustasid uurida, kas midagi on juhtunud.