Talvine nahahooldus: kuidas vältida näonaha kuivamist?

1. Kohandage oma nahahooldusrutiini

Iga hooaeg nõuab erinevat näonaha hooldusrutiini. See aga ei tähenda sugugi, et kõik suvel kasutatavad tooted tuleks kõrvale jätta ja oma igapäevast rutiini kardinaalselt muuta. Talvisel ajal on väga oluline minimeerida nahaärritust ja püüda mitte kahjustada loomulikku niiskusbarjääri. See tähendab, et tuleks vältida meetmeid, mis võivad sisaldada dehüdreerivaid või ärritavaid koostisosi, nagu alkohol või maitseained. Külmal aastaajal valige võimalikult leebed puhastusvahendid ja püüdke nahka pesta mitte rohkem kui kaks korda päevas – hommikul ja õhtul. Reguleerige naha loomulikku pH-d kohe pärast pesemist. Seda saate hõlpsalt teha, kasutades teie nahatüübile sobivat tavalist toonikut või kreemi.

Järgmine oluline etapp näonaha hooldusrutiinis talvel on niisutamine. Üks õige nahahoolduse viise on näokreemid, mis võimaldavad tasakaalustada ja säilitada naha soovitud seisukorda. Oluline on vaid vaadata ja valida oma nahale sobivad tooted. Külmal aastaajal puudub nahal niiskus, kuna talvine õhk ja köetavad ruumid on palju kuivemad – seega nahk kaotab osa niiskusest. Hüaluroonhappe või aloe vera ekstraktiga niisutavad näokreemid võivad aidata taastada naha niiskust. Kasutage hommikul kerget päevakreemi. Tõsi, niisutav näokreem peaks enne õue minekut hästi nahka imenduma. Ning õhtul võid kanda peale raskemaid näokreeme, mis magamise ajal nahka toidavad ja niisutavad.

Kui märkate, et sageli kasutatavad näonahahooldustooted ärritavad ja kuivatavad nahka talvel, vaadake üle nende koostisosade loetelu. Proovige vähendada või kõrvaldada AHA-happeid ja retinoide sisaldavaid tooteid. Kuigi need ained on nahale head, võivad need talvel nahka kuivatada. Kui nahk on taas paranenud, saad järk-järgult lisada lemmiktooteid oma rutiini ja jälgida olukorda. Kõige olulisem on tõsta teadlikkust ja mõista oma naha reaktsioone erinevatele keskkondadele ja toodetele – siis pole keeruline rutiinis väikseid muudatusi teha ja hooajalisusega kohaneda.

2. Kaitske oma nahka päikese eest

SPF-kaitsega näokreeme on vaja aastaringselt. Sellegipoolest, kui päike paistab eredalt või varjub pilvede taha, mõjutavad kahjulikud UV-kiired alati nahka. Et vältida pigmentatsiooni muutusi, varaseid vananemisilminguid, otsida ravi mõne haiguse (akne, rosaatsea) puhul, muretsefe endale kvaliteetse SPF-kaitsega näokreem ning lisage selle kasutamise näonaha hommikusesse rutiini.

3. Kasutage õige temperatuuriga vett