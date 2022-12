TORMIBLOGI | Transpordiamet soovitab autoga liiklemist vältida, elektrita on üle 10 000 majapidamise

„Linna hoolduspartnerid on lähenevast lumetormist teavitatud ning on valmis suunama kõnniteede ja sõiduteede puhastamisele suuremat ressurssi, kuid ka nende meetmete juures tugev tuul ja tihe lumesadu muudavad teeolud väga raskeks. Tuuleiilid võivad põhjustada tuisku, mis omakorda halvendab nähtavust. Seega tuleb täna liikluses olla väga ettevaatlik. Võimaluse korral võiks kaaluda täna koju jäämist, et väljas liikumist täielikult vältida. Lisaks tuleks arvestada sellega, et tormi tõttu võib murduda puid, oksi ja elektriliine, mis võivad ohustada inimesi ja pargitud sõidukeid ning samuti takistada liiklust ja teehooldust,“ ütles Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.