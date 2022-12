TORMIBLOGI | Saaremaal on elektrita veel ligi 2800 majapidamist, Hiiumaal ootab valgust üle 200 pere

Tallinna Linnatranspordi juhatuse liige Kaido Padar rääkis, et on äärmiselt tänulik kõigile oma töötajatele ja vabatahtlikele, kes eile appi tulid. „Viimase ööpäeva jooksul on ühistranspordi juhid ja abipersonal töötanud väsimatult - enam kui 1000 inimest töötasid selle nimel, et ühistransporditeenus toimiks hästi ning selleks, et aidata kõigil inimestel vaatamata keerulistele liiklusoludele jõuda turvaliselt sihtkohta. On suur saavutus hoida nii keerulises olukorras teenused toimimas. See nõudis iga töötaja pühendumist kui ka hästi toimivat meeskonnatööd,“ ütles Padar.