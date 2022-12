TORMIBLOGI | Põhimaanteed on valdavalt puhtad, kuid väiksemad maanteed on endiselt väga lumised. Kiitsak: ei lähe meie elu lihtsamaks – keerulisi olusid on ka edaspidi oodata

„Meid on tabanud viimaste aastate suuremaid torme. Eriti karm on olukord Saaremaal ja Hiiumaal. Ilmselt läheb tormi lõppedes tagajärgede likvideerimisele omajagu aega, aga nagu kinnitasin ka Saaremaa vallavanemale, on kõige olulisem on taastada elektriühendus esmajärjekorras just saartel, kus tuhanded pered on pidanud juba mitu päeva ilma elektrita hakkama saama.