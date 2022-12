TORMIBLOGI | Lumetorm Birgit tekitab saartel uusi elektri- ja mobiilside katkestusi. Tallinnas võib ühissõidukite liikumises esineda häireid

Täna pärastlõunal on teeolud üle Eesti raskendatud. Sõiduolusid halvendab talvistest oludest tingitud libedus ning suur lumekogus ja tuisk, mis selle koguaeg teele tagasi toob. Hetkel on lumesadu kõige intensiivsem Pärnu-Mäo-Rakvere piirist lääne pool. Kagu-Eestis on sadu ja tuul veidi vaibunud. Sellegipoolest on seal tuisune ja teedel on libedus. Tugevad tuule puhangud esinevad peamiselt saartel, Põhja- ja Ida-Eestis. Sõiduolud on kõikjal halvad. Teedel on tugev pinnatuisk ja tuisuvaalud. Üle Eesti on tulnud teateid teedele kukkunud puudest enamjaolt kõrvalmaanteedelt. Liiklejad kõikjalt on teatanud teedest, mis on lume tõttu läbimatud. Lumistel teedel liigeldes tuleb kindlasti arvestada oma sõiduki võimetega.