TORMIBLOGI | Hiiumaal avati evakuatsioonikoht, kus saab vajadusel ööbida. Teisipäeval on teeolud jätkuvalt keerulised

Abilinnapea Vladimir Svet märkis, et täna alanud intensiivse lumesajuga sadas maha ca 7 sentimeetrit lund ja teeolud on väga rasked. „Hommikust saadik on nii Keskkonna- ja Kommunaalameti kui ka linnaosade lepingupartneriks olevatel tänavapuhastusfirmadel olnud väljas kogu olemasolev tänavakoristustehnika. Töös on pidevalt ligi 200 tänavakoristusmasinat, sealhulgas sahk-puisturid ja traktorid ning 40 käsitööbrigaadi. Toimub lume äravedu neist kohtadest, kus liiklemistingimused on muutumas suurte lumevallide tõttu kitsaks,“ täpsustas Svet. „Erilise tähelepanu all on hetkel haiglate juurdepääsuteed – hoiame need ligipääsud puhtana, et elanikele oleks tagatud kiire arstiabi.“