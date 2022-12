Juhtkiri | Äkiline torm on tulekul 

Viimasel aastal on väga palju räägitud kriisideks ja hädaolukordadeks valmistumisest. Naiskodukaitsjad on andnud nõu, kui palju konserve, riisi ja makarone osta; päästeametnikud on selgitanud, et majapidamises peab olema vähemalt üks töötav taskulamp. Ukraina sõja taustal arvavad liiga paljud, et hädaolukorraks sunnib meid valmis olema Venemaa agressiivsus. Tegelikult pole korraliku hädaolukorra tekkimiseks vaja üldse inimkätt – ilmataat suudab moodsa maailma paari tunniga totaalsesse kaosesse viia.