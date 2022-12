KORRUPTSIOONISKANDAAL BRÜSSELIS: europarlamendi asepresidenti kahtlustatakse Katarilt altkäemaksu võtmises

Brüsselis tegutsevat Euroopa Parlamenti on tabanud korruptsiooniskandaal, mida peetakse viimaste aastate tõsiseimaks. Arvatakse, et jõukas Katar on mõjutanud altkäemaksude abil juba mõnda aega Euroopa Parlamendi majanduslikke ja poliitilisi otsuseid.