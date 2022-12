Taavi Libe | Igale Eesti külale kuluks ära Kihnu Virve moodi talisman

Meie talveunne hangumas kodumaa on pärast laupäeva igaveseks pisikese tüki jagu teistsugune, sest Virve Köster ehk Kihnu Virve on lahkunud. Otsisin Eesti Rahvusringhäälingu audioarhiivist üles killukese enda ainsast kohtumisest Virvega, mis toimus neli aastat tagasi ja sugugi mitte Kihnu saarel vaid Pärnu lähedal maakodukeses, sest jaanuari lõpus 90-aastaseks saanud proua sõitis järgmisel päeval esimest korda elus Minskisse, et anda koos lähedastega mõned kontserdid.