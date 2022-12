VALMISTU SUUREKS LUMETORMIKS! Sünoptik Kairo Kiitsak: kõige kriitilisem ala on Põhja-Eesti ja saared!

„Minu ettekujutus on, et teed muutuvad väga kähku lumiseks ja nähtavus halvaks. Tasub vältida sõitmist. Eriti veel pärastlõunal ja õhtul, sest tekivad tuisuvaalud! Arvestades, et juba sisemaal on tuul puhanguti 15 m/s, see on päris palju. Sellest piisab, et tee lumega ära katta ja sa ei näe midagi,“ lausub Keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak.