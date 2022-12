Kosel maeti ümber kolme metsavenna säilmed

Mälestusmärgil on kõigi Kose kihelkonnas tegutsenud ja lahingutes langenud või vangilaagrites hukkunud metsavendade nimed sünni- ja surma-aastatega. Kokku on kivil 54 nime. Sel nädalal maeti Kosel ümber kolm meest, kelle hauakohad on õnnestunud viimastel aastatel leida ja kes on Eesti Sõjamuuseumi arheoloog Arnold Undi juhtimisel ja Kaitseliidu Kõue rühma kaasabil ekshumeeritud.