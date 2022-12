Isamaalane Sven Sester lahkub poliitikast: sinna tuleb minna värskelt ja ka lahkuda värskelt

„Musketäride raamatul on järg „20 aastat hiljem“. Kevadel saab ka mul täis väikeste pausidega 20 aastat professionaalse poliitiku tööd riigikogus, mis pole olnud vähem seiklusrikas. See on koguni viis riigikogu koosseisu!“ tõdeb ta.

„Olen ikka arvanud, et poliitikasse on mõtet minna, kui oled ennast tõestanud muul alal ja midagi korda saatnud. Samas usun, et poliitika ei pea olema amet eluks ajaks. Ühes elus võiks olla mitu erinevat etappi. Olen tänulik paljude ilusate ja tähtsate hetkede eest, milles olin osaline. Selles töös on elu kokku viinud paljude toredate inimestega. Nii oma erakonnas, kui ka (mis praegusel käteväänamise ajal mõnelegi võib uskumatu olla) kõigis teistes erakondades,“ tänab ta.

Sester ütleb, et kuigi ta seekord riigikogu valimistel ei osale, omab ta arvamust riigiasjade ka tulevikus. „Poliitikasse tuleb minna värskelt ja ka lahkuda värskelt. Puhkama ma jääda ei kavatse,“ lubab ta.

Sester ütles Delfile, et ei välista, et naaseb eraettevõtlusesse. Kuigi järgmise riigikogu koosseisu ta ei püüdle, lööb Sester siiski koduerakonna valimiskampaanias jõudsalt kaasa – tema vastutada on mitmed erinevad peatükid, sealhulgas majandust, transporti ja näiteks infotehnoloogiat puudutav.