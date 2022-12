Saare- ja Hiiumaal on raskete ilmaolude tõttu häiritud liiklemine ning osaliselt katkenud sideühendus

Raske ja jäise lume tõttu on Saaremaal korraga katkenud mitu magistraalliini, mis toidavad alajaamasid ja seetõttu on raskendatud elektri ümberlülitused. Elektrilevi hinnangul suudetakse antud liinid töökorda saada homse päeva jooksul. Taastamistöid raskendavad lume tõttu läbimatud teed ning teedele kukkunud puud. Mobiilside häireid esineb Mustjala, Karala ja Kihelkonna piirkondades. Juhul, kui on vajadus kutsuda kiiret abi, saab helistada numbrile 112 ilma SIM-kaardita või võimaluse korral helistada lauatelefonilt. Lisaks on Kihelkonna komando mehitatud valvepäästjaga, kes saab vajadusel raadioside kaudu abi kutsuda ning kus vajadusel saab telefoni laadida.

Päästeamet palub Saaremaale sõitmist hetkel vältida. Saarte elanikel palume võimaluse korral jääda koju, vältida liikumist Mustjala, Karala ja Kihelkonna piirkonda. Kui sõit on vältimatu, veendu, et sul on piisavalt kütust ning võta kaasa laetud mobiiltelefon. Kodus olles ole valmis edasisteks võimalikeks elektrikatkestusteks ning teede sulgemiseks. Lae mobiiltelefon ja akupank täis, varu joogivett, toitu ja autokütust. Veendu, et sul on olemas taskulamp ja patareiraadio ning piisavalt patareisid. Ära jäta väljas viibivaid koduloomi kaitsetuna tormi kätte. Ära unusta abistada ka oma lähedasi ja naabreid, kes võivad vajada erilist hoolt ja abi.