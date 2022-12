Kohus mõistis emapeksja vangi. „Mutt ma löön su maha, kui tagasi tulen!”

Varasemalt vägivallakuriteos kohtus süüdi mõistetud mees , kelle karistust ei ole kustunud , pani uue kuriteo toime tänavu 5. augusti õhtul. Süüdistuse järgi tõukas Kunnar ema nii, et too kukkus vastu riiulit. Seejärel lõi poeg ema näkku. Politseiautosse paigutamisel karjus vägivallatseja: „Mutt ma löön su maha ,kui tagasi tulen“, millist ähvardust pidas kannatanu reaalseks ja tundis hirmu, sest ka varasemalt on süüdistatav tema suhtes vägivaldne olnud. Tartu maakohus mõistis tänavu sügisel Kunnarile ühe aasta ja nelja kuu pikkuse vangistuse. Kohtuotsus on jõustunud.