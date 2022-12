Kassiomanikud klaarisid arveid: üks määris teise aiaväravalingi roojaga üle

Möödunud nädalal tuli mupo piirkondlikule inspektorile kaebus ühelt äärelinna eramajade rajoonis elavalt naiselt kes esitas süüdistuse oma naabrinaise suhtes. Nimelt olevat naabrinaine, kelle kass pidevalt ringi luusib ning ümbruskonna aedades ja majapidamistes palju pahandust tekitab, kassiroojaga üle määrinud tema ajavärava lingi. Asajolusid edasi uurides selgus, et kogu ümbruskonnas on ridamisi kassiomanikke, kelle lemmikud kontrollimatult ringi kõnnivad ja naabrite autosid, majaseinu, suverõdusid, lillepotte ja – peenraid rikuvad, sealjuures oma roojamisega palju ebameeldivusi tekitavad. „Tegemist on n ö pada sõimab katelt olukorraga,“ ütles mupo inspektor olukorda kommenteerides. „Ilmselt on omavahelisi ütlemisi varemgi ette tulnud, aga lõpuks jäi sõnadest väheks ning kasutusele võeti äärmuslikud meetmed“.

Mupo tuletab meelde, et vastavalt Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirjale tuleb loomapidajal välistada koera või kassi territooriumilt väljapääsemine või teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus. Samuti ei tohi koer või kass häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada. „Oma naabrite suhtes võiks aga üles näidata lugupidamist ning omavaheline kommunikatsioon on ebameeldivate olukordade ja häirivate asjade lahendamisel heanaaberlike suhete aluseks. Soovitame siiski naabriga tekkinud murekohti püüda rahulikult arutada, siis ei pea kasutusele võtma ka niivõrd äärmuslikke abinõusid,” teatas mupo.