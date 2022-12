Top | Kas Himars lendab Peipsi taha?

Kui taasiseseisvumise aegu masuudinappuse tingimustes oli Savisaar valmis Lasnamäed külmumise vältimiseks teadmata kuhu evakueerima, siis tänavune talv ei välista, et võime pimedusse mattuvaid linnaosasid oma silmaga näha. Sest juba mitmel-setmel puhul hoiatab Kaja Kallas, et elekter võib otsa saada. Et esmalt tõmmatakse vool maha kodudelt, siis kas Lasnamäe ikka kvalifitseerub või kardetakse sealseid valijaid pahandada?