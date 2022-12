Juhtkiri | Mustad jõulud maanteedel

On selge, et suuremate lumesadude, tuisu või kiilasjää korral ei jõua teehooldajad samaaegselt igale poole. Kuid segadust tekitab asjaosaliste erinev hinnang teeoludele: kui teehooldaja ei pidanud hooldetöid vajalikuks, siis politsei sulges liikluse sootuks. Kuidas saavad hinnangutes sedavõrd suured käärid olla, kui sellistest otsustest sõltuvad liikluses inimelud?

Segaseks jääb ka transpordiameti roll, kes vahendab üldsusele vaid teehooldajate juttu, kuid ei esine selgete seisukohtadega. Viimase nädalavahetuse inimohvriga avarii puhul nentis amet erinevalt politseist sealsete teeolude kohta, et tee polnud libe, kuid oleks võinud puisturi siiski peale saata. Mida meil on aga sellise hinnanguga peale hakata?

Võimalusi palju pole: kas meil on ootused teehooldajate suhtes liiga suured ning eeldame neilt asju, mida nad lepingu järgi tegema ei peagi. Või on lepingud küll head, kuid transpordiamet vaatab läbi sõrmede aga nõua hooldajailt nõuete täpset täitmist. Kui aga elu kallinemise tõttu on latt allapoole lastud, siis tuleb seda selgelt ka välja öelda, et mitte lasta liiklejais tekkida õigustatud ootust jää- ja lumevabade maanteede suhtes.

Et teeoludel ja liiklusõnnetustel on omavaheline otsene seos ilmnes näiteks 2016.aastal, kui mitme raske bussiõnnetuse järel oldi sunnitud teehooldusnõudeid karmistama. Täna on küsimus – nõuded võivad ju head olla, aga kas neid ikka täidetakse? Ning milline on transpordiameti roll nende tagamisel peale lihtsalt niisama pealtvaatamise ja kinnituste, et teed vastavad nõuetele?