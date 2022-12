KEELATUD VILI SEADUSLIKUKS: Colombia näitab „kokaiinieeskuju“, kas teised riigid järgnevad?

„Aeg on tunnistada, et sõda uimastite vastu oli täielik põrumine,“ tunnistas Colombia president Gustavo Petro augustis ametisse astudes. Tema plaanide järgi ei muutuks mitte ainult kanep ja marihuaana seaduse silmis puhtaks kui prillikivid, see juhtuks peagi ka kokaiini, tema riigi kurikuulsaima ekspordiartikliga.