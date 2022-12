SÕJAKOKKUVÕTE | Okupandid peksid tuumajaama töötajaid

Ukraina riikliku tuumaettevõtte Enerhoatom teatel ründasid Vene sõdurid Zaporižžija tuumajaama töötajaid. Kyiv Independent ja Odessa Journal vahendavad, et kahte jaama juhtivtöötajat, osakonnajuhti Oleksii Trubenkovi ning tolle alluvat peksti rängalt ning üks töötaja, ohutusinspektor Konstantin Beiner pandi keldrisse kinni. Tuumajaama töötajate halvast kohtlemisest on uudiseid olnud varemgi. Enerhoatom andis teada, et okupandid nõuavad jaama personalilt lojaalsust – väidetavalt olla peks ja alandused aset leidnud teiste töötajate silme ees.