Georg Malvius | Hüvasti, häbi!

Lugesin hiljuti Ouissem Belgacemi raamatut „Adieu ma honte“ („Hüvasti, häbi“). Autor on päritolult araablane, sündinud 1988. aastal Prantsusmaal tuneeslaste perre. See on 2021. aastal kirjutatud autobiograafiline raamat homofoobiast spordis ja iseäranis jalgpallis.